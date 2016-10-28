Hafızlardan “Şehide Vefa”

SİVAS (AA) – Sivas Zeki Hayran Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri 15 Temmuz ve diğer şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitimde Sivas-i Hareketi projesi kapsamında vefanın önemine dikkat çekmek isteyen hafız adayları 15 Temmuz sürecinde ve diğer zamanlarda vatan savunmasında canlarını feda eden şehitlerin kabirlerini ziyaret edip Kuran-ı Kerim okudu.

Hayatlarını feda ederek bize bu eşsiz vatanı hediye eden aziz şehitlerimize ne yapsak az ifadelerini kullanan Okul Müdürü Fatih Algül şunları söyledi:

“Bizler de bu eşsiz vatan uğrunda canını seve seve veren şehitlerimizin aziz hatıralarına kelamların en güzeli olan Allah kelamından bir demet hediye sunalım istedik. Amacımız gençlerimizin bu aziz vatanın nasıl kazanıldığını anlamalarını sağlamak, milli bilinç anlamında gençlerimize bir katkı sunmaktır. Bununla birlikte birliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bugünlerde bu vatanın gençliğinin de şehitlerimizin yolunda olduğunu dosta düşmana göstermektir.”