Ana Sayfa   >   Genel   >   Hafriyat çalışmasında ağacın zarar görmesi tepti çekti

Hafriyat çalışmasında ağacın zarar görmesi tepti çekti

17 Ekim 2016 Pazartesi, 14:40
Hafriyat çalışmasında ağacın zarar görmesi tepti çekti

Benzer Konular

Kayacan'ın hedefi 3. kez şampiyonluk yaşamak
Kayacan'ın hedefi 3. kez şampiyonluk yaşamak
Klasik otomobilin de lastikleri kesildi
Klasik otomobilin de lastikleri kesildi
Aranan eski bağımsız milletvekili adayı yakalandı
Aranan eski bağımsız milletvekili adayı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) – Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, İl Halk Kütüphanesinin yanındaki ağacın hafriyat çalışmasından dolayı zarar görmesine tepki gösterdi.

Gürsoy, İl Halk Kütüphanesinin önünde yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen hafriyat çalışmasının yapıldığı bölgenin hemen yanında 3 ardıç ile birer mavi ladin, ceviz ve çam ağacı bulunduğunu, çalışmada gerekli tedbir alınmadığı için ağaçlardan birinin zarar gördüğünü belirtti.

Proje çalışmalarında ağaçların yok sayılmaması gerektiğini söyleyen Gürsoy, “Müteahhitler ve belediyeler hafriyat çalışmalarında ağaçların zarar görmemesi için ağaç gövdelerine geçici kafes yapmalılar. Hatırlayın Atatürk Yalova’da bir ağacın dalını kestirmemişti. Peygamberimiz kıyamete bir gün dahi kalsa ağaç dikin demiştir. Gerekli hassasiyetin yetkililer tarafından gösterilmesini istiyoruz.” dedi.

ağac eskişehir Gürleyik Köyü Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği Gürleyik Köyü Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Halit Gürsoy

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet