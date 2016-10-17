Hafriyat çalışmasında ağacın zarar görmesi tepti çekti

ESKİŞEHİR (AA) – Gürleyik Doğal ve Tarihi Varlıkları Koruma Geliştirme Derneği Başkanı Halit Gürsoy, İl Halk Kütüphanesinin yanındaki ağacın hafriyat çalışmasından dolayı zarar görmesine tepki gösterdi.

Gürsoy, İl Halk Kütüphanesinin önünde yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen hafriyat çalışmasının yapıldığı bölgenin hemen yanında 3 ardıç ile birer mavi ladin, ceviz ve çam ağacı bulunduğunu, çalışmada gerekli tedbir alınmadığı için ağaçlardan birinin zarar gördüğünü belirtti.

Proje çalışmalarında ağaçların yok sayılmaması gerektiğini söyleyen Gürsoy, “Müteahhitler ve belediyeler hafriyat çalışmalarında ağaçların zarar görmemesi için ağaç gövdelerine geçici kafes yapmalılar. Hatırlayın Atatürk Yalova’da bir ağacın dalını kestirmemişti. Peygamberimiz kıyamete bir gün dahi kalsa ağaç dikin demiştir. Gerekli hassasiyetin yetkililer tarafından gösterilmesini istiyoruz.” dedi.