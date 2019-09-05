Hai Sushi'den Uzak Doğu mutfağını sevenlere özel menü
İSTANBUL (AA) – Kalamış Marina'da Uzak Doğu mutfağını misafirleriyle buluşturan Hai Sushi, bölge mutfağının lezzetlerini 4 Ekim'e kadar özel bir menüyle servis edecek.
Divan Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Uzak Doğu mutfağının önde gelen, olmazsa olmazı suşilerin yanı sıra "Sushi Sevmeyenler Buraya" mottosundan hareketle diğer tatları da misafirlerine sunan Hai Sushi, farklı bir deneyim vadediyor.
Sushi yemeyi kaiten banttaki sunumuyla daha da heyecanlı hale getiren Hai Sushi, Uzak Doğu mutfağının lezzetlerini Kalamış Marina'daki benzersiz ortamına taşıyor. Sushi sevmeyenler için bölgenin diğer leziz tatlarını da misafirleriyle buluşturan Hai Sushi, sevdikleriyle aynı masada bir araya gelmek isteyenler için eşsiz bir atmosfer sunuyor.
Menüsünde yıllardan bu yana Uzak Doğu mutfağından zengin tatların yer aldığı Hai Sushi, çorba, ramen, salata, ana yemek ve tatlı seçenekleri misafirlerle buluşturuyor. Miso Shiru, Tempura Udon, Tom Yam Seafood çorbalarıyla başlangıç yapılan, sebzeli ve deniz mahsulleriyle tatlandırılan ramenlerin yanı sıra Japon salatası, kinoa salatası ve Hiyashi Wakame Salad farklı lezzet arayanlar için menünün zengin seçenekleri arasında bulunuyor.
Pad Thai, Karides Tempura, Kalamar Tempura, Yasai Tempura, Somon teriyaki, Asya Usulü Teriyaki Tavuk Noodle, Etli Noodle, Tatlı Ekşi Tavuk, Karidesli Noodle, Sebzeli Noodle menünün leziz alternatifleri arasında yerini alıyor.
– "Yiyebildiğin Kadar Ye" menüsü
Açıklamaya göre, yeni tatları keşfetmekten vazgeçmeyenler için özel menüler hazırlayan Hai Sushi, "Yiyebildiğin Kadar Ye" menüsüyle misafirlerini eşsiz bir lezzet yolculuğuna davet ediyor.
Restoranın 4 Ekim'e kadar servis edilecek menüsüyle misafirler suşiye doyacak. Kaiten bant üzerinde dönen sushi çeşitlerinde hafta içi 12.30-15.00 saatlerinde geçerli olan ve içecek hariç kişi başı 105 TL'den sunulan menü, Uzak Doğu'nun seçkin tatlarını misafirleriyle buluşturuyor.
Kaiten bant üzerinde servis edilen lezzetler arasında; Sake Nigiri, Suzuki Nigiri, Uskumru Nigiri, Maguro Nigiri, Kappa Maki, Avokado Maki, Sake Maki, Spicy Sake Maki, Tekka Maki, Yaki Sake Avokado, California Kani Maki, Futo Maki ve Boston Roll yer alıyor.
-
Kızılcahamam'da Cephe İyileştirme Rehabilitasyon Projesi başladı
-
Divan Grubu'na Brandon Hall Group'tan Mükemmelik Ödülü
-
Çiftçilerin “şemşamer” mesaisi
-
Hai Sushi'den Uzak Doğu mutfağını sevenlere özel menü
-
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ekimde açılıyor
-
BMC'den yeni araç sürprizi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.