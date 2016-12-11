Hain saldırıda şehit olanlardan biri de İETT şoförü

10 senedir İstanbul’da yaşayan şehit Ahmet Dokuyucu’nun (38) şehadet haberi memleketi Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine tabi Elmalar Mahallesinde yaşayan ailesinin evine ateş gibi düştü. Ayakta durmakta zorlanan şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Oğlunun şehit haberini bir öteki oğlundan öğrenen şehit annesi Değer Dokuyucu, “Patlama oldu dediler. Çocuğum geldi babasıyla baktım ikisi de sapsarı olmuş ne oldu dedim. Anne ben İstanbul’a gidiyorum dedi. Derhal attım kendimi yere oğlum ne yapacaksın İstanbul’da dedim. Dedi anne ben gidiyorum. Sen evde kal. Uçağın bir tarafına ben de bineyim dedim. Izin vermedi sen evde kal anne deyip babasıyla İstanbul’a gitti. Oğlum, ciğerim Ahmet’im adı güzel kendi tatlı oğlum benim. Allah’ım refah versin ne yapsın bu analar oğlum” diyerek ağıt yaktı.