Hain saldırıda zarar gören camide şehitler için dua edildi

Beşiktaş’ta gerçekleşen bombalı saldırıda zarar görerek camları kırılan Bezmialem Valide Sultan Camii’ne Mevlid Kandili için gelen vatandaşlar şehitler için dua etti. Camide şehitler için Kuran-ı Kerim okunurken, patlamaya tepki belirten vatandaşlar sorumluların yakalanarak idam edilmesini istediklerini söyledi.

Şehitler için dua ettiklerini belirten vatandaşlar, terör örgütlerinin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarını kaydetti.