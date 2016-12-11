Hain saldırıda zarar gören camide şehitler için dua edildi
Beşiktaş’ta gerçekleşen bombalı saldırıda zarar görerek camları kırılan Bezmialem Valide Sultan Camii’ne Mevlid Kandili için gelen vatandaşlar şehitler için dua etti.
11 Aralık 2016 Pazar, 22:19
Beşiktaş’ta gerçekleşen bombalı saldırıda zarar görerek camları kırılan Bezmialem Valide Sultan Camii’ne Mevlid Kandili için gelen vatandaşlar şehitler için dua etti. Camide şehitler için Kuran-ı Kerim okunurken, patlamaya tepki belirten vatandaşlar sorumluların yakalanarak idam edilmesini istediklerini söyledi.
Şehitler için dua ettiklerini belirten vatandaşlar, terör örgütlerinin hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklarını kaydetti.