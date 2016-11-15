Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Toruntay:

KAYSERİ (AA) – Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay, asgari ücrete ilişkin dile getirilen rakamların biraz daha gerçekçi olması gerektiğini belirterek, “İşsizlik rakamları veya asgari ücret artışı ya da diğer konularla beraber değerlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

Toplu iş sözleşmelerini görüşmek üzere Kayseri’ye gelen Toruntay, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Ulaşım AŞ’de çalışanlar için görüştüklerini, toplu iş sözleşmesi yapmak üzere taslaklarını hazırlayıp taraflara verdiklerini söyledi.

Toruntay, bu ayın 28’inde de ilk oturum müzakerelere başlayacaklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’e de konuyla ilgili teşekkür ziyaretinde bulunduklarını ve yaptıkları anlaşmanın tüm taraflar için hayırlara vesile olmasını temenni ettiklerini aktardı.

-“Asgari ücret”

Gündemdeki konulara da değinen Toruntay, ocak ayının yaklaşmasıyla asgari ücret tartışmalarının da konuşulmaya başlandığını dile getirdi.

Toruntay, geçen yıl sürpriz bir şekilde bundan önceki hükümetin seçim vaadiyle birlikte asgari ücrette yüzde 30’luk artış yapılmasıyla beklentilerden farklı bir durumun ortaya çıktığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Şimdi yine gündemde. Yok bin 600 lire olsun, yok rakam şu kadar olsun, tabi işin doğrusu bu rakamların biraz daha gerçekçi olması lazım. İşsizlik rakamları veya asgari ücret artışı ya da diğer konularla beraber değerlendirilmesi gerekiyor. Ama asgari ücret tespit komisyonunda da maalesef bir tek Türk İş Konfederasyonu var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Şundan az olmasın, bu kadardan fazla olmasın’ gibi rakamlar konuşuluyor. Nihai noktada asgari ücretin açıklanacağı zaman bakıyorsunuz Türk İş Konfederasyonu, ‘Biz bu açıklamaya uymuyoruz, bizi tatmin etmedi’ deyip kenarda kalıyor. Endişemiz, korkumuz, yine aynı şeylerin olacağı yönünde gibi geliyor. İnşallah öyle olmaz, biz de yanılmış oluruz.”

– “Taşeronla alakalı tatmin edici bir çalışma yok”

Kamudaki taşeron işçilere yönelik tatmin edici bir çalışma yapılmadığını savunan Toruntay, kısa sürede konuyla ilgili bir sonuca varılmasının zor olduğunu belirtti.

Konfederasyon olarak bunu yakından takip ettiklerini aktaran Toruntay, şöyle devam etti:

“Şu anda taşeron çalışanlarla alakalı arkadaşlarımızın, bizim, kamuoyunun, sendikaların beklemiş olduğu tatmin edici bir çalışma yok. En son yapılan çalışmada bundan önceki hükümet döneminde bu konular gündeme gelmişti. Şimdi yeni hükümet, yeni Başbakan döneminde henüz kapsamlı bir açıklama yok. Nasıl çözüleceği ile ilgili de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını ziyarete gittiğimizde bu konuyu gündeme getirdik. İşin doğrusu, kısa sürede bir şey çıkacağını çok beklemiyoruz. Ama biz ısrarla bu konunun takipçisi olacağımızı ve bir an önce çözülmesi gerektiğini savunuyoruz, söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz.”

Toruntay, kanayan yaranın bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayarak, “En son Konfederasyonumuzun girişimleri neticesinde taşeron ve özel şirketlerde çalışan arkadaşlarımızın toplu sözleşme haklarıyla ilgili yeni düzenlemeler yayınlandı. En azından bu, sözleşmelerin hızlanması açısından iyi bir adımdı. Bu bir kazanç ama taşeron yasamız netleşmedi, nasıl bir şey olacağını biz de merak ediyoruz.” sözlerine yer verdi.