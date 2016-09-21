Hak İş/Hizmet İş Genel Sekreter Yardımcısı Kütükçü Suşehri'nde

SİVAS (AA)- Hak İş/Hizmet İş Genel Sekreter Yardımcısı Fahrettin Kütükçü, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel’i ziyaret etti.



Kütükçü, sendika üyelerini ziyaret kapsamında böyle bir gezi düzenlediklerini ve bu nedenle ilçeye geldiklerini söyledi.

Sendika olarak üyelerine her zaman destek verdiklerini ve yanlarında olduklarını aktaran Kütükçü, Başkanın da belediyede çalışan işçilerine her zaman sahip çıktığını belirterek teşekkür etti.

Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “İşçinin çalışması için önce onun ekonomik durumunun iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle bizlerde Belediye imkanlarımızı kullanarak her zaman işçi kardeşlerimize destek veriyoruz. Her zaman onların yanındayız.” diye konuştu.

Ziyarette, Hizmet İş Sendikası Sivas Şube Başkanı Nihat Şimşek ve İdari Sekreter Bilkay Tayhan ve Suşehri Belediye Temsilcisi Yıldıray Kaya da hazır bulundu.