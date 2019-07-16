Hakim ve savcı adaylarından Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ziyareti
ANKARA (AA) – Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Tubanur Karakurt Akkaya, "Türkiye Adalet Akademisi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası iyi bir sınav vererek, yargı teşkilatında FETÖ mensubu hakim ve savcıların ihraç edilmesiyle ortaya çıkan boşluğu doldurmak için gayretle çalışmış, çok kısa sürede 10 bine yakın hakim ve savcıya eğitim vererek onları yargı teşkilatına kazandırmıştır." dedi.
Türkiye Adalet Akademisince düzenlenen programda, 160 hakim ve savcı adayı Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti.
Sosyal Destek Şube Müdürü Murat Tekin tarafından Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı hakkında bilgi verilen ziyarette, 15 Temmuz gazileri Özel Harekat Polisi Orhan Petek ile Mehmet Açıkdaş, darbe girişiminin yaşandığı gece yaşadıklarını anlattı.
Hakim ve savcı adayları daha sonra Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığının içindeki müzeyi gezdi.
Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Akkaya, gazetecilere açıklamasında, 15 Temmuz 2016 günü özgürlüğü, bağımsızlığı, millet iradesinin üstünlüğünü ve demokrasiyi hedef alan hain darbe girişiminin kahraman Türk milletince engellendiğini söyledi.
Akkaya, "Türkiye Adalet Akademisi, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası iyi bir sınav vererek, yargı teşkilatında FETÖ mensubu hakim ve savcıların ihraç edilmesiyle ortaya çıkan boşluğu doldurmak için gayretle çalışmış, çok kısa sürede 10 bine yakın hakim ve savcıya eğitim vererek onları yargı teşkilatına kazandırmıştır." diye konuştu.
Savcı adayı Nurullah Bekiroğulları da geleceğin cumhuriyet savcıları ve hakimleri olarak, 15 Temmuz'da darbecilerin yaptıklarını yerinde görmek istediklerini söyledi.
Bekiroğulları, "Göreve başladığımız zaman bu ve benzeri durumların yaşanmaması için vatanımıza ve milletimize yapılan bu hain saldırılarda daha dikkatli olmak ve bunlardan ders çıkarmak için buradayız." ifadesini kullandı.
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