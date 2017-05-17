Hakim ve Savcılar Kurulu 7 üyesi belli oldu
TBMM genel Kurulu’nda HSK üyeliği seçimleri yapıldı.
TBMM genel Kurulu’nda HSK üyeliği seçimleri yapıldı. Birincil turda hiç bir aday 367 oy çoğunluğuna ulaşamadı ve ikinci tura geçildi. İkinci turda 7 namzet HSK üyesi seçildi. 348 milletvekilinin oy kullandığı seçimlerde tasnif şu şekilde oluştu: ”Yargıtay aza kontenjanından, Mustafa Çavuş 11 oy, Yaşar Şimşek 333 oy, Yusuf Kuzu 2oy; Mehmet Ademoğlu 331 oy, Mehmet Osmanoğlu 7 oy, Mustafa Kurtaran 7 oy; Yüksek Dağ Arslan 340, Mahmut Kaya 3 oy, Ziya Dinler bir oy; Danıştay aza kontenjanından Cafer Ergen 341 oy, Cevdet Erkan 2 oy, Belirlenmiş Sınmaz 3 oy; Yüksek Öğretim Kurumları Hukuk dallarından Abdüllkerim Yıldırım 7 oy, Ali Cengiz Köseoğlu 333 oy, İlhan Üzülmez 4 oy; avukat kontenjanından Songül Yazar 334 oy, Şerife Taşbaşı 4 oy, Işık Halkası Aristokrat 9 oy; avukat ve Yükseköğretim Kurumları Hukuk dallarından Ali Okumuş Akpınar 6 oy, Hamit Kocabey 337 oy ve Ömer Faruk Aksoy 2 oy.” HSK üyeleri Yaşar Yıldırım, Mehmet Insanoğlu, Yüksek Dağ Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Songül Yazan ve Hamit Kocabey oldu.