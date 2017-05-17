Hakim ve Savcılar Kurulu 7 üyesi belli oldu

TBMM genel Kurulu’nda HSK üyeliği seçimleri yapıldı. Birincil turda hiç bir aday 367 oy çoğunluğuna ulaşamadı ve ikinci tura geçildi. İkinci turda 7 namzet HSK üyesi seçildi. 348 milletvekilinin oy kullandığı seçimlerde tasnif şu şekilde oluştu: ”Yargıtay aza kontenjanından, Mustafa Çavuş 11 oy, Yaşar Şimşek 333 oy, Yusuf Kuzu 2oy; Mehmet Ademoğlu 331 oy, Mehmet Osmanoğlu 7 oy, Mustafa Kurtaran 7 oy; Yüksek Dağ Arslan 340, Mahmut Kaya 3 oy, Ziya Dinler bir oy; Danıştay aza kontenjanından Cafer Ergen 341 oy, Cevdet Erkan 2 oy, Belirlenmiş Sınmaz 3 oy; Yüksek Öğretim Kurumları Hukuk dallarından Abdüllkerim Yıldırım 7 oy, Ali Cengiz Köseoğlu 333 oy, İlhan Üzülmez 4 oy; avukat kontenjanından Songül Yazar 334 oy, Şerife Taşbaşı 4 oy, Işık Halkası Aristokrat 9 oy; avukat ve Yükseköğretim Kurumları Hukuk dallarından Ali Okumuş Akpınar 6 oy, Hamit Kocabey 337 oy ve Ömer Faruk Aksoy 2 oy.” HSK üyeleri Yaşar Yıldırım, Mehmet Insanoğlu, Yüksek Dağ Arslan, Cafer Ergen, Ali Cengiz Köseoğlu, Songül Yazan ve Hamit Kocabey oldu.