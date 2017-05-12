Hakkari merkez ve 3 ilçesi ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve korkutma eylemlerinin kentin sosyal ve idareli gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. Açıklamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; hesaplı, sosyal faaliyetlerini yürütme ve yolculuk etme haklarını kullanmaktan yoksun kalmıştır. Günlük hayatları negatif etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, ilk olarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut refah ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde güvenlik ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler zarfında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Emniyet Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi uyarınca ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 25 bölge 13 Mayıs 2017 günü saat 00.00.01’den 28 Mayıs 2017 günü saat 23.59.59’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ duyuru edilmiştir” denildi.

Açıklamada, ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valilik internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.