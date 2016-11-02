Hakkari Valiliğinden o haberlere yalanlama

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çeşitli yazılı ve görsel medya organlarında bulunan ‘Çukurca ilçesine yan Çığlı köyünde yer alan güvenlik korucularının operasyonlara katılmamak için silahlarını bırakacaklarını demeç ettikleri, silahlarını yan oldukları jandarma karakoluna getirdikleri, ancak polis merkezi komutanının istifa taleplerini kabul etmeyerek geri çevirdiğine’ dair haberler yayımlanmıştır. Söz konusu ilimiz Çukurca ilçesi Çığlı köyünde 82 emniyet korucusu bulunmakta olup, terörle çaba harekâtının manâlı bir parçası olan kahraman güvenlik korucularımız, tabanca bırakmadıkları gibi terör örgütüne karşı mücadelelerine azim ve kararlılıkla devam etmektedirler” denildi.