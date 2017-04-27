Hakkari’de 25 bölgeye giriş yasaklandı

Valilik kadar yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içinde faaliyet belirten bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve korkutma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de negatif etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; hesaplı, sosyal faaliyetlerini yürütme ve gezi etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Jurnal hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, ilk olarak vatandaşlarımızın can ve mülk güvenliğinin sağlanması, mevcut refah ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde güvenlik ve asayiş karşılamak için ilgili yönetmelik çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

Bu tedbirler zarfında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Emniyet Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi uyarınca ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 25 alan 28 Nisan 2017 günü saat 00:00:01’den 12 Mayıs 2017 günü saat 23.59.59’a değin ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” denildi.