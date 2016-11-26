Hakkaride 60 katır koruma altında

Emniyet güçleri tarafından öbür tarihlerde kaçakçılığı durdurmak amacıyla yapılan operasyonlarda Hakkari, Sancı ve Van illerinin sınır boylarında ele geçirilen 60 katır 40 gündür Hakkari’de koruma altında tutuluyor. Hakkari’nin Otluca köyünde iki çoban göre bakımı yapılan 60 katırın, savcılık tarafından verilecek olan kararın arkasından satışa çıkarılacağı belirtildi. Katırlara takriben 40 gündür çobanlık yapan Fikret Akıntı, sınır boylarında yakalanan katırlara baktıklarını söyledi. Akıntı, “Otluca köyünde bu katırlara bakıyoruz. Sabahtan meraya salıyoruz. Akşamları da sayarak ahıra koyuyoruz. Merada sağa sola kaçıyorlar. Bakımları fazla zordur. Takriben 60 tane katıra bakıyoruz. Duruşma kararını bekliyoruz. Bugünlerde bir karar verilecek. Bu hayvanların bu şekilde koruma altına alınması bizi sevindirdi” diye konuştu.

Mimar Kaya