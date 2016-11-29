Hakkaride Fransa koyunu dönemi

Hakkari iklimine ve coğrafyasına çok rahat etap uyduran Fransa koyunu, yöre halkını da şaşırttı. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde bölgede meydana gelen olaylardan dolayı geride kalan Hakkari’de yetiştirilmeye başlanan Fransa koyununun, bilhassa sert geçen kış aylarına dirençli olması besicileri sevindirdi. Yaz aylarında yaylalara çıkarılan, kışın da köyde çobanlar göre bakımı yapılan koyunlar süt sağma makineleri tarafından sağılıyor.

Otluca köyünde besicilik yapılan Ferhat Kutluk, koyunları kuzu olarak aldıklarını söyledi. Kutluk, “Bu koyunları geçen sene Fransa’dan kuzu olarak aldık. Koyunları deneme olarak aldık. Hakkari’nin iklimine ve coğrafyasına ayak uydurur mu uydurmaz mı diye. Bir senedir bakıyoruz. Koyunlar ayrıca et ayrıca de süt bakımından fazla bereketli. Hakkari ve Fransa iklimi birbirine fazla benziyor. Fransa’dan getirmemiz epey masraflı oldu. Şu lahza 80 tane koyunumuz var. Fazla tez gelişen bir hayvan. Yöre koyunundan daha pozitif et veriyor. Süt bakımından da bizim koyunlarımızdan daha pozitif süt veriyor. Zaten makinelerle süt sağımlarını yapıyoruz. 2 tane makinemiz var. Yazın yaylaya götürüyoruz. Bu yıl fazlasıyla verim aldık. Yöre koyununa nazaran daha fazla ot tüketiyor. Hayvan buraya ahenk sağladı. Memnunuz ve böyle giderse devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mimar Kaya

HAKKARİ