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Hakkaride kar kalınlığı 5 santim metreye ulaştı

Öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini iyice göstermeye başladı.

30 Kasım 2016 Çarşamba, 22:17
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Öğle saatlerinde hafif şekilde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini iyice göstermeye başladı. Şehir merkezine yılın birincil karı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 20 santim metreye ulaştı.Yağış sebebiyle Hakkari’nin bazı mahallelerinde ise yer yer elektrik kesintileri meydana geldi. Yılın birincil kar yağışına şahitlik eden çocuklar ise semt arasında kayarak oynamanın sevincini yaşadılar.
Kar yağışının geçen yıla oranla geç başladığını belirten vatandaşlar ise kar yağışının beraberinde bolluk getirmesi temennisinde bulundular.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesinde karla karmakarışık yağmur ve kar şeklindeki yağışların “Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yoğun kar biçiminde devam edeceğini duyurmuştu. 

Feyzullah Taş
 

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