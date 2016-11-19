hakkaride-korkutan-deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Yöresel Zelzele-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Derecik köyünde 06:58 sıralarında yerin 9.8 kilometre aşağı 3.6 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.