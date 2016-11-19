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Hakkaride korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Yöresel Zelzele-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Derecik köyünde 06:58 sıralarında yerin 9.8 kilometre aşağı 3.6 büyüklüğünde b.

19 Kasım 2016 Cumartesi, 10:19
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Yer Sarsıntısı Araştırma Enstitüsü Yöresel Zelzele-Tsunami İzleme ve Değer Biçme Merkezinden edinilen bilgiye göre, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Derecik köyünde 06:58 sıralarında yerin 9.8 kilometre aşağı 3.6 büyüklüğünde bir zelzele meydana geldi. Ilk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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