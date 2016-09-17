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Hakkari'de terör saldırısı: 2 şehit

Hakkari’de güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 4 asker yaralandı.

17 Eylül 2016 Cumartesi, 15:53
Hakkari'de terör saldırısı: 2 şehit

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HAKKARİ (AA) – Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari’de merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

Bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.

Muhabir: Yılmaz Kazandıoğlu,Necmi Ertuş

Türkiye

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