Hakkari'de terör saldırısı: 2 şehit
Hakkari’de güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 4 asker yaralandı.
17 Eylül 2016 Cumartesi, 15:53
HAKKARİ (AA) – Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari’de merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Güvenlik güçleri, 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
Bölgede başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.
Muhabir: Yılmaz Kazandıoğlu,Necmi Ertuş