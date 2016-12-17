Hakkaride teröristlere kan kusturdu, Kayseride patlamada şehit oldu

Acemi birliğini Manisa’da tamamlayan 4 aylık asker Abdulsamet Itina, başlıca birliği olan Kayseri Komando Tugayında usta birliğini tamamlamak üzere göreve başladı. Bir vakit Abdulsamet Itina’in görev yaptığı tim, terörle mücadele için Hakkari’ye gönderildi. Başarılı operasyonlara katılan Özen, 12 gün önce her tarafta Kayseri’ye geri döndü. Bugün arkadaşları ile çarşı iznine meydana çıkan Itina, bindikleri otobüse yönelik düzenlenen alçak saldırıda şehit düştü.

Acılı aileye haber güçlükle verildi. Şehit haberinin verilmesinin ardından evin önünde yakınları toplandı. Vatandaşlar aileye baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şehidin dayısı Muhammed Minik, “Her Zaman duyardık şimdi yaşıyoruz. Benim büyük oğlumda asker Isparta’da En son 15 gün önce görüştük. 4 aylık askerdi. Hakkari’de tayin yaptı, görevi bitti birliğine geri döndü. Kayseri’ye 12 gün önce geldi” dedi.

Yanında bulunan küçük çocukları bildiren dayı Muhammed Küçük, “Geride daha fazla askerimiz var. Hainlere fırsat vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Mehmet Oğuzhan Altun