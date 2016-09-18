Hakkari'deki terör saldırısı

ÇANKIRI (AA) – Hakkari’de merkeze bağlı Ağaçdibi köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenleyen güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Onbaşı Hüseyin Efe’nin (24), Çankırı’daki babaevinde hüzün var.

Şehit Efe’nin Çankırı merkez Alaçat köyünde yaşayan babası Mustafa ve annesi Ayşe’ye acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Acı haberi alan şehidin bazı yakınları, fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri fenalık geçirenlere müdahale etti.

Mustafa ve Ayşe Efe çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Hüseyin Efe’nin 2 kız kardeşi bulunuyor.

Şehidin naaşı, yarın ikindi vakti köyünde düzenlenecek cenaze töreninin ardından aile mezarlığında defnedilecek.

Öte yandan Çankırı Valisi Mesut Köse, yayımladığı mesajda, acılı aileye başsağlığı diledi.

Çok acı bir olay yaşandığını vurgulayan Köse, “1992 doğumlu şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, tüm Çankırılılara ve Türk milletine başsağlığı dilerim.” ifadelerine yer verdi.