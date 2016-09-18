Hakkari'deki terör saldırısı

ÇANKIRI (AA) – Hakkari’de Ağaçdibi köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Jandarma Onbaşı Hüseyin Efe’nin (24), Çankırı merkeze bağlı Alaçat köyündeki baba ocağında hüzün var.

Şehit haberinin köye ulaşmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, köyde yapılacak komşu düğünü de iptal edildi. Düğün için gelen davulcu ve saz ekibi gönderildi.

Köy azası Yakup Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde bir şehit olması nedeniyle derin üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

Köyde hem şehit yası hem de bir düğünün olduğunu belirten Türkyılmaz, “Köyümüzde bugün bir de düğünümüz vardı. Şehidimizin babası Mustafa Efe’nin komşusu olan Mustafa Ceylan oğlunu evlendiriyordu. Oğlumuz Mehmet ve kızımız Türkan’ın bugün düğünü vardı ama biz şehidimiz nedeniyle düğünü iptal ettik. Köy halkı derin üzüntü içinde.” dedi.

Köy halkının tamamının içinin yandığını söyleyen Türkyılmaz, “Hüseyin Efe, köyümüzün ilk şehidi. Şu anda içimiz yanıyor. Terörü lanetle kınıyoruz.” diye konuştu.