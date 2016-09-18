Hakkari'deki terör saldırısı

ÇANKIRI (AA) – Hakkari’de PKK’ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Jandarma Onbaşı Hüseyin Efe’nin (24) cenazesi, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katılımıyla gerçekleşen törenle Çankırı’da toprağa verildi.

Helikopterle Çankırı’ya getirilen şehit Efe’nin naaşı daha sonra karayoluyla merkeze bağlı Alaçat köyündeki babaevine götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından cenaze köy meydanına getirildi. Şehidin yakınları burada Efe’nin tabutuna sarılarak, ağıtlar yaktı.

Tören alanına gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şehit babası Mustafa Efe’nin yanına giderek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Köy camisinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Efe’nin cenazesi “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” sloganları eşliğinde yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşınarak köy mezarlığına götürüldü

Şehit uzman Efe’nin naaşı, aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çankırı Valisi Mesut Köse, AK Parti Çankırı milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.