Hakkari'deki terör saldırısı
– Şehit Jandarma Er Latif Aşıkmuslu’nun cenazesi, memleketi Çankırı’ya getirildi
11 Ekim 2016 Salı, 10:55
ÇANKIRI (AA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Latif Aşıkmuslu’nun cenazesi, memleketi Çankırı’ya getirildi.
Dün cenazesi Hakkari’deki töreninin ardından havayoluyla ailesinin yaşadığı İstanbul’a gönderilen şehit Latif Aşıkmuslu (20) için Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törenin ardından Aşıkmuslu’nun cenazesi, karayoluyla Çankırı’ya getirildi. Şehidin cenazesi, Çankırı Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Aşıkmuslu’nun cenazesi, Korgun ilçesine bağlı Karatekin köyünde toprağa verilecek.