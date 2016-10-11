Ana Sayfa   >   Genel   >   Hakkari'deki terör saldırısı

Hakkari'deki terör saldırısı

– Şehit Jandarma Er Latif Aşıkmuslu’nun cenazesi, memleketi Çankırı’ya getirildi

11 Ekim 2016 Salı, 10:55
Hakkari'deki terör saldırısı

Benzer Konular

Hakkari'deki terör saldırısı
Hakkari'deki terör saldırısı
AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, Aksaray'da
AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz:
Van'daki terör saldırısı
Van'daki terör saldırısı

ÇANKIRI (AA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Latif Aşıkmuslu’nun cenazesi, memleketi Çankırı’ya getirildi.

Dün cenazesi Hakkari’deki töreninin ardından havayoluyla ailesinin yaşadığı İstanbul’a gönderilen şehit Latif Aşıkmuslu (20) için Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törenin ardından Aşıkmuslu’nun cenazesi, karayoluyla Çankırı’ya getirildi. Şehidin cenazesi, Çankırı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Aşıkmuslu’nun cenazesi, Korgun ilçesine bağlı Karatekin köyünde toprağa verilecek.

Jandarma Er Korgun Latif Aşıkmuslu şehit terör saldırısı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet