Hakkari'deki terör saldırısı

ÇANKIRI (AA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Er Latif Aşıkmuslu’nun cenazesi, memleketi Çankırı’da toprağa verildi.

Çankırı Devlet Hastanesi morgundan alınan Şehit Aşıkmuslu’nun naaşı, karayoluyla Korgun ilçesine bağlı Karatekin köyündeki babaevine getirildi. Burada alınan helalliğin alınmasının ardından cenaze, köy meydanına götürüldü.

Tören alanına gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şehit babası Kamil Aşıkmuslu’ya başsağlığı dileğinde bulundu.

Köy meydanında kılınan namazın ardından şehit Aşıkmuslu’nun cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bakan Özlü, Çankırı Valisi Mesut Köse, AK Parti Çankırı milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan şehidin iki kız kardeşinin bulunduğu öğrenildi.