Hakkari’deki terör saldırısı

YOZGAT (AA) – Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında şehit düşen Muhabere Onbaşı Yılmaz Oğuzhan Kula’nın Yozgat’ta yaşayan ailesine acı haber verildi.

Yozgat’ta yaşayan anne Hatın Kula’ya, Vali Yardımcısı Yavuz Güner ve İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım, şehadet haberini verdi.

Daha sonra anne Hatın, şehidin, babaannesi Hüsne Kula (70) ile yaşadığı Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesindeki babaevine ambulansla götürüldü.

Burada da şehidin babaannesi Hüsne ve kardeşi Alihan Kula’ya (17), Sorgun Kaymakam Vekili Oğuzhan Sargın, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve Jandarma Komutanı Binbaşı Metin Gezer, acı haberi verdi.

Şehidin babaevine Türk bayrağı asıldı.

Babasını yaklaşık 11 yıl önce trafik kazasında kaybeden, annesi de başkasıyla evlenince babaannesiyle Doğankent’te yaşayan şehit Kula’nın 3 ay önce göreve başladığı, bekar olduğu ve bir kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın Doğankent beldesinde toprağa verilmesi bekleniyor.