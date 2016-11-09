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09 Kasım 2016 Çarşamba

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Hakkari'deki terör saldırısı

– Yüksekova ilçesi Hisar Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerin havanlı saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Nurullah Çakır’ın babaevine acı haber ulaştı

09 Kasım 2016 Çarşamba, 23:35
Hakkari'deki terör saldırısı

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SİVAS (AA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Hisar Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerin havanlı saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er 25 yaşındaki Nurullah Çakır’ın Sivas’taki baba ocağında yas var.

Yunus Emre Mahallesi’ndeki baba ocağına sağlık ekipleriyle gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin Numune Hastanesinde memur olarak görev yapan babası Salih ve annesi Nuriye’ye verdi.

Sivas Belediyesi ekipleri şehidin babaevine Türk bayrakları astı. Haberi alarak eve gelen şehidin yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Nurullah Çakır’ın yaklaşık 3 ay önce göreve başladığı öğrenildi.

Şehidin kardeşi Bayram Fetullah Çakır’ın da Şırnak Silopi’de sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi.

Hakkari Nurullah Çakır şehit Sivas

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