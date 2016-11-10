Hakkari'deki terör saldırısı

SİVAS (AA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Hisar Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerin havanlı saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan deniz piyade sözleşmeli er i Nurullah Çakır ‘ın (25) cenazesi, memleketi Sivas’ta toprağa verildi.

Hakkari’deki törenin ardından askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanına getirilen şehidin cenazesini burada babası Salih, annesi Nuriye Çakır, kız kardeşi Ayşegül Yancı ve yakınları ile Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Belediye Başkanı Sami Aydın ile diğer yetkililer karşıladı.

Şehidin uçaktan indirilişi sırasında yakınları güçlükle ayakta durdu. Şehidin babası Salih Çakır, “Vatan için helal olsun. Evladım şehit oldu, gurur duyuyorum. Bakın o geliyor.” diye gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi Bayram Fetullah Çakır da annesi Nuriye ve babası Salih Çakır’a sarılarak ağlamamalarını istedi.

Konvoy eşliğinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürülen şehidin naaşı, bir süre burada bekletildikten sonra helallik alınması için Yunus Emre Mahallesi’ndeki babaevine getirildi.

Daha sonra şehit Çakır için tarihi Kale Camisi’nde tören düzenlendi.

Şehidin babası Salih Çakır, törene katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sarılarak bir süre ağladı.

Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından bir süre top arabasında taşındı. Bu sırada baba Çakır, “Aslanım benim” diyerek, oğlunun vatan hainlerine karşı mücadele etmek için asker olduğunu söyledi. Çakır, “Oğlum korkmadan gitti, işini bırakıp gitti. ‘Ben asker olacağım, onlarla savaşacağım’ dedi. Oğlum sana da bu yakışırdı.” diye gözyaşı döktü.

Şehidin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliğine defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi, yakınları, bakanlar Çelik ve Yılmaz’ın yanı sıra Vali Gül, Belediye Başkanı Aydın, diğer ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.