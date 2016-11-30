Hakkarili besiciler kış hazırlıklarını sürdürüyor

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Durankaya beldesine yan Pınarbaşı Mahallesi’ndeki besiciler, hayvanları için yaz boyunca biçtikleri otları samana çeviriyor. Yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalarda berivanlık yapan kadınlar ve kızlar ise defalarca balyalar biçiminde biriktirdikleri otları kar ve yağmur sularından korumak için önlem aldı. Pınarbaşı Mahallesi’nde besicilikle uğraşan Mustafa Erik, köylerinde fazla düğün olduğu için otları oysa patostan geçirdiklerini söyledi. Erik, “Köyde imece usulü yardımlaşıyoruz. Sonbaharda fazla düğün vardı. Nikah olunca kimse çalışmıyor. Fırsat bulup otları patosa vuramadım. Şu Anda nasip oldu. Çok şükür ancak köydekiler bana yardıma geldi. İşimiz, atalarımızdan kalmış. Teknolojinin faydalarından yararlanıyoruz. Eskiden atlarla veya öküzlerle otları samana çeviriyorduk, şimdi ise patos makinesiyle kısa sürede bitirebiliyoruz” dedi.

Köyde geçimini patos makinesini çalıştırarak karşılayan Hekim Deniz ise, “Kendime ait bir traktörüm var. İlkbaharda tarla sürüyorum. Yazın ot biçiyorum. Sonbaharda ise patos makinemle besicilerin biçilen otlarını harmanlıyorum. Saati 80 TL’ye çalışıyorum. Bu patos işi sondur. Sezonu kapatıyoruz. Bu sene iyi çalıştım. Ekmeğimi bu şekilde kazanıyorum” diye konuştu.

“Geçimini Sağlama kaynağımız hayvancılıktır”

Rüzgardan nedeniyle ot balyaları dağılan Ahmet Özatak, rüzgarın dağıttığı otları tekrar toplayarak istiflediklerini kaydetti. Özatak, “Köyde inek ve koyunlarım var. Geçim kaynağımız hayvancılıktır. Yazın biçtiğim otları yağmur ve kar sularından gözetmek için brandalarla muhafaza ediyorum. Hayvanlarımız halen dağda besleniyor. Kar yağınca köydeki ahırlarımızda besleyeceğiz” biçiminde konuştu.

Mimar Kaya

HAKKARİ