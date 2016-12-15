Hakkarili çocukların kar sevinci

İl genelinde okulların tatil olduğu ve yüzlerce köy ile mezra yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari’de, acayip kar manzaralara ortaya çıktı. Akşam saatlerinde sürücüler araçlarına zincir bağlamanın heyecanı içerisine düşerken, çocuklar ise caddelerde kaymanın tadını çıkarttılar. Okulların tatil olmasını fırsat kasıtlı olarak kendilerini dışarı attıklarını belirten çocuklar, kayarak güzel zaman geçirdiklerini söylediler.

Bazı sürücüler ise, kara gömülen araçlarını çıkartmak için büyük mücadele verdiler. Bir Takım vatandaşlar da cadde ve sokaklarda kar yığınları ile ilginç şekiller yaptılar. Kar yağışı, sabah saatlerinde yerine soğuk havaya bıraktı.

Feyzullah Taş