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“Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir” Projesi

01 Şubat 2017 Çarşamba, 12:45

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AKSARAY (AA) – Aksaray Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinin “Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir” Projesi kapsamında temin ettiği 1 tır yardım malzemesi Haleplilere gönderildi.

KYK Aksaray Müdürü Mahmut Danayiyen, gazetecilere yaptığı açıklamada, KYK Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayının ortaklaşa yürüttüğü kampanyaya Aksaray’daki öğrencilerin de destek verdiğini söyledi.

Haleplilerin çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğünü ve herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini ifade eden Danayiyen, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimiz, yurt idarecilerimizle koordineli şekilde tamamen kendi girişimleri ile kampanyaya destek verdi. Tırımızda oradaki insanların en önemli ihtiyaçlarından olan gıda malzemeleri, giyim, temizlik ürünleri, barınma malzemeleri gibi temel ihtiyaçlar yer alıyor. İnşallah bu yardımlar oradaki insanların ihtiyaçlarına bir nebze olsun destek sağlayacaktır. Kampanyaya destek sağlayan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum.”

Konuşmanın ardından yardım tırı dualarla uğurlandı.

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