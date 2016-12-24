ÇANKIRI (AA) – Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Halep’te yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla “Halep için bir dua” etkinliği gerçekleştirdi.

Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde bir araya gelen okulun öğretmen ve öğrencileri, üzerlerinde Halep’te yaşanan zulmü anlatan fotoğraf baskılarının bulunduğu tişörtleri giyerek, yere uzandılar. AVM’nin ikinci katında bulunan öğrenci ve öğretmenler de katliamın yer aldığı fotoğrafları açtı.

Birkaç dakika yerde yatan öğrenciler, daha sonra ayağa kalkarak Halep’te yaşanan zulmü anlatan yazı ve fotoğrafların olduğu kartpostalları vatandaşlara dağıttı.

Okulun müdür yardımcısı Mehtap Meydaneri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep’te yaşanan zulümle ilgili farkındalık oluşturmak için okul olarak “Halep için bir dua” etkinliğini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Etkinlik kapsamında ilk olarak sabah namazında öğretmen ve öğrencilerin bir araya geldiğini belirten Meydaneri, “Öğretmen ve öğrencilerimiz Sultan Süleyman Camisi’nde sabah namazında bir araya geldi. Namaz sonrası edilen duanın ardından Yaran Meclisi Oğuz Boyları Yaşatma ve Kütür Derneği tarafından camiden çıkanlara çorba ikram edildi. Daha sonra projeye katılan 120 öğrenci ile 20 öğretmen, üzerinde “Halep için bir dua” yazan, bir yüzünde ise Halep’te yaşanan zulmü anlatan yazı ve fotoğrafların olduğu 5 bin kartpostalı sokaklarda esnafa ve apartmanlara dağıttı.” diye konuştu.