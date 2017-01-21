KONYA (AA) – Konya’da başlatılan “Halep için kardeşlik zamanı” kampanyası kapsamında temin edilen yardım malzemelerini taşıyan 10 tır, dualarla uğurlandı.

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Said Çelik, Selçuklu ilçesindeki bir otelin önünde düzenlenen programda, mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Zulme ses çıkartmayanları kınadıklarını aktaran Çelik, “Çözümsüzlüğün pençesine mahkum edilen Suriye halkının yanında olduğumuzu ifade ediyor, kan ve gözyaşının son bulması için ulusal ve uluslararası sivil toplumu tek yürek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Duaların ardından 10 tır, Suriye’ye uğurlandı. Törene, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat da katıldı.