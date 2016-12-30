Halep mağdurlarına 2 tır dolusu battaniye

– Başkentte başlatılan “Üşüyen umutların üzerine her evden bir battaniye de biz örtelim” kampanyası kapsamında Halep mağdurları için toplanan yatak ve battaniyeleri taşıyan 2 tır yola çıktı

ANKARA (AA) – AK Parti Mamak İlçe Başkanlığınca başlatılan “Üşüyen umutların üzerine her evden bir battaniye de biz örtelim” kampanyası kapsamında toplanan yatak ve battaniyelerle dolu 2 tır, Halep’ten tahliye edilen mağdurlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Kampanya kapsamında AK Parti Mamak ilçe teşkilatından belirlenen bir keşif ekibi Hatay sınırına gönderildi. Burada kampları gezerek incelemelerde bulunan ekip, hem ortamı hem de ihtiyaçları gözlemleme imkanı buldu.

Hatay’ın Altınözü Kaymakamlığı ile de irtibata geçen ekip, kamplardaki Haleplilerin hayati gider ve ihtiyaçlarının çoğunluğunun Türkiye’deki çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından karşılandığını tespit etti. Henüz kamplara yerleşemeyen Haleplilerin yatak ve battaniye ihtiyacı olduğunu değerlendiren ekip, Ankara’ya dönerek çalışmalara başladı.

“Üşüyen umutların üzerine her evden bir battaniye de biz örtelim” sloganıyla yola çıkan ekip, Halep mağdurları için seferber oldu. Vatandaşlardan kampanyaya büyük destek geldi.

Kampanya kapsamında toplanan 2 tır dolusu battaniye ve yatak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Hatay sınırına gönderildi.