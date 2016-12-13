Halep zaferi Esad Rejiminin alnına sürülmüş kara bir lekedir

Akşam saatlerinde gelen haberle, Suriye rejimi uzun süredir muhaliflerin kontrolündeki Halep kentinde kontrolü ele geçirdiğini duyurdu. Zafer ilanından sonradan millet sokaklara çıkıp kutlama yaparken bir yandan da kentte kontrolü ele geçiren ordunun, sivil katliamı yaptığı yönünde iddialar bilhassa sosyal medyada çoğu kez yer aldı. Konuyla ilgili yorumda yapan Sosyolog İsmail Öz de, İhlas Haber Ajansı (İHA) okuyucularına özel manâlı açıklamalarda bulundu.

Suriye Rejim Ordusu’nun duyuru etmiş olduğu zaferin kendilerine ait bir galibiyet olmadığının altını çizen Sosyolog İsmail Öz, “Bana kadar bir devlet kendisini fiilen zinde hissediyorsa ve ordusuna da güveniyorsa, başkalarının sağlamış olduğu fırsatlarla galibiyet kazandığını bahis etmemeli. Onların başarı olarak adlandırdığı bu şey, Tıpatıp İspanya İç Savaşı’nı şampiyon Franco’nun Picasso’nun eserinde lanetlendiği gibi, tarihleri baştan başa alınlarına sürülmüş kara bir leke olarak kalacak ve asla başarı olarak nitelendirilemeyecektir; alt eğer bir tarih yazabileceklerse. Dünyanın gözüne baka baka aylardan beri onları abluka aşağıda tutarak, katlederek, aç-susuz bırakan bu rejim, Rusya’nın da desteği ile insanları ölüme terk etmiştir. Binlerce çocuk, binlerce insan arzu ve susuzluktan ölmüştür. Hatta oradaki insanların yiyeceklerinin kalmadığı ve kedi eti yedikleri bahis edildi. 21. yüzyıl dünyasında, insanlığın bu kadar hiçe sayıldığı, kendi insanına vahşice nasıl toplu cinayet yapıldığını herkes fark etti. Dolayısıyla da bunun adı zafer falan değildir. Onlar ne dek zafer olarak bildiri etseler de, dünya tarihinde bir devletin alnına sürülmüş kara bir kir olarak anılacaktır” diye konuştu.

“Türkiye ile ittifak yapılmalı”

“Şu net bir şekilde görülüyor oysa, işbirlikçiler Esad’a yardım verdiği sürece Suriye uzun bir dönem daha istikrara kavuşamayacaktır.” diyerek sözlerine aralıksız Sosyolog Öz, “İnsanlığın gözlerinin içine baka baka, acımasızca, kendi çıkarları doğrultusunda ilerleyen uluslararası büyük güçlerin koz paylaşım alanına dönüşmüş, ölümler ve bölünmüşlüğün hat safhada olduğu bir yerde, kısa dönemde huzurlu bir ortam görebileceğimizi düşünmüyorum. Bir dönem Amerika’nın oradaki muhalifleri destekliyor gibi görünüp sonradan, bizim terör örgütü olarak bildiri ettiğimiz PYD’ye doğru kayması onların müttefik olarak anılmasını sağladı. Bu, acı verici bir şeydir. Bu bölgede kendi durduğu yer ve tarihi misyonu itibariyle en çok meslek birliği yapılması gereken ülke Türkiye’dir. bununla beraber NATO ülkesi konumundayız. Bundan nedeniyle bile Türkiye’ye yanında olunması gerekirken, bakıyorsunuz oysa Amerika orada PYD ile ittifak içerisinde. Rusya da rejimi destekler pozisyonda. Hem Çin, Rusya ve İran’ın çıkarlarının da çelişiyor gibi görünmesine rağmen, birbirlerine nasıl çok farklı noktalardan takviye verdiğini de görüyoruz” şeklinde direktifler yaptı.

Umut noktası Fırat Kalkanı Harekâtı

Orta Doğu Coğrafyası’nın karmaşıklığından ve yaşanacak süreçte dünyayı ilgilendiren bu konuyla alakalı olabileceklerden de bahseden Sosyolog Öz, “Tüm bunların hepsi birlikte okunduğunda fazla katmanlı bir sorun ortaya çıkıyor. Terör örgütleri de bu fırsat ortamını olabildiğince değerlendiriyor. Herkesin herkesi suçladığı bir pozisyonda, en büyük fırsat bugün terör örgütlerine verilmiştir. Ama bir umut noktası olarak Türkiye’nin yapmış olduğu Fırat Kalkanı Harekâtı ile orada en azından belirli bir bölgeyi denetim aşağı tutarak ve tehlikesiz bölge oluşturarak nefes alma alanı meydana getireceğiz. Bu parçalanmışlık, siyaset ya da diplomasinin manevra alanını da epeyce kısıtlıyor. Besbelli bir uğraş var. Sakin olup, aklın ve sükûnetin peşinden gidenler sadece düşüncelerini açıklama edebiliyor. Bu coğrafya uzun vadede bir paradigmal kırılma yaşıyor fakat bu, belirlenmiş bir yere bağlanacaktır. Kısa vadede için söylediğimiz için söylediğimiz bu iyimser tabloyu ne yazık oysa uzun vade için söyleyemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mazlum halkın ahını, manevi dünyada anlamlandırma yapanlar anlar”

Halep’te yaşanan mevcut durumu değerlendirdikten sonradan beklentilerini de paylaşan Sosyolog Öz, “Beklediğimizin ötesinde iyimser bir tablo ortaya çıkar inşallah. Ne olacağını tahmin edemediğimiz bir coğrafyada, negatif evrilme bu kadar çabuksa fazla evrilme de o kadar ivedi olabilir ihtimali üzerinden konuşuyorum. Bunu oysa oradaki mazlum halkın ‘âh’ını işin içine katarak düşünen, manevi dünyada bir anlamlandırma yapabilen insanlar anlayabilir. Oradaki mazlumların ahının, bu zalimlerin önünü kesebilecek bir boyutta tecelli oluşturabileceğine de atıf gerçekleştirmek arzusundayım” dedi.

SİNEM ERYILMAZ

