Halep'e 27 ton un yardımı

– İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Suriye’ye 27 ton un gönderildi

NEVŞEHİR (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından toplanan 27 ton un yüklü tır, Suriye’ye gönderildi.

Dernek Başkanı Baki Öncel, Gülbahçe Parkı önünde düzenlenen uğurlama töreninde, başta Halep olmak üzere Suriye’nin çeşitli kentlerinde sivillerin çok zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi verdiğini kaydetti.

Nevşehir’de yürütülen kampanya çerçevesinde her gün bir tır yardım göndermeyi amaçladıklarını aktaran Öncel, savaşın başladığı ilk aylardan bugüne kadar kentten toplamda 185 tır dolusu insani yardım malzemesi Suriye’ye ulaştırıldığını vurguladı.

Baki Öncel, “Her gün bir tır yardım göndermek amacıyla başlattığımız kampanya sürüyor. 10 yardım tırı daha hazır, önümüzdeki günlerde birer birer yola çıkacak. Bugün 185’inci yardım tırını uğurladık. Halep’teki insanların zor durumda olduğunu biliyoruz. Kampanyamız önümüzdeki günlerde acil ihtiyaç malzemelerine yönelik devam edecek.” dedi.

Törende edilen duanın ardından un yüklü tır, Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı.