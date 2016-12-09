Halep'e yardım kampanyası

ANKARA (AA) – Beypazarı İlçe Müftülüğünce Suriye’deki yardıma muhtaç insanlara gönderilmek üzere toplanan yardımlar, bölgeye gönderildi.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen yardım kampanyasında toplanan un, giyecek, battaniye gibi yardımların bulunduğu tır, cuma namazının ardından Fatih Camisi önünde yapılan uğurlama töreni sonrası Suriye’ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İlçe Müftüsü Abdulkadir Peşe, yaptığı açıklamada, kampanyada 15 ton gıda yardımının yanı sıra giyecek ve battaniye topladıklarını belirtti.

Törene, Beypazarı Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Müftüsü Abdulkadir Peşe ile vatandaşlar katıldı.