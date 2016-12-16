SİVAS (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca başlatılan “Halep’e yol açın” kampanyası kapsamında Sivas’ta toplanan yardımların yüklendiği 9 tır, Halep’e ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Kent meydanında düzenlenen törende konuşan Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi İbrahim Temiz, Suriye’de insanlık dramı yaşandığını belirterek “Memur-Sen ailesi olarak milletin ve ümmetin ne zaman ihtiyacı olduysa yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Sivas İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sabri Şanlı da katliamın son bulmasını dileyerek “Adım adım gelen bu felakete karşı savunma hattımızı Halep ve Şam olarak belirleyeceğiz. Yeryüzünde hakkın ve adaletin hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız.” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından un yüklenen 7 tır ile kuru gıda konulan 2 tırdan oluşan konvoy Halep’e doğru yola çıktı.

Törene, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.