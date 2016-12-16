– Nevşehir ve Niğde’den Halep’teki sivillere destek amacıyla oluşturulan konvoy, Hatay’a hareket etti

NEVŞEHİR /NİĞDE (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hazırlanan “Halep’e Yol Açın” kampanyası kapsamında Nevşehir ve Niğde’den oluşturulan konvoy, Halep’teki sivillere destek vermek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Nevşehir’de, konvoy oluşturmak üzere Diriliş Meydanı’nda toplanan aktivistlerden Mustafa Altundal, Halep’teki zulmü anlatan görüntüler nedeniyle üzüntü yaşadığını belirtti.

Konvoya katılmaktan gurur duyduğunu aktaran Altundal, “Halep’teki masum çocuklara yapılanlar nedeniyle rahatsızlık duyuyoruz. İHH’nın kampanyasına katılmayı Müslüman olarak kendime görev addettim. Halep’teki mazlumların sesi olmak adına bu konvoyda olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.

Nevşehir İnsani Yardım Derneği Başkanı Baki Öncel, Halep’te Esed rejimi ve ona destek veren güçler tarafından sivillere yönelik katliam yapıldığını belirterek, amaçlarının yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Halep başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli kentlerinde Müslüman halkın zulüm ve baskı altında katledilğini dile getiren Öncel, Nevşehir’den Suriye’ye 184 yardım tırı gönderildiğini, savaş mağdurlarına insani yardım ulaştırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Açıklamanın ardından “Halep’e Yol Açın” kampanyası kapsamında 30 araçtan oluşan konvoy, Cilvegözü Sınır Kapısı’na ulaşmak üzere Hatay’a hareket etti.

– Niğde

“Halep’e Yol Açın” kampanyası kapsamında Niğde’de oluşturulan 2 tır ve 60 araçlık konvoy, Halep’teki sivillere destek vermek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesine hareket etti.

Niğde İnsani Yardım Derneği Başkanı Ömer Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep’ten Türkiye’ye gelen muhacirleri karşılamak için yola çıktıklarını söyledi.



Çetin, “15 gün içerisinde Halep’e 6 tır yardım gönderdik. Bugün ise bir çok sivil toplum kuruluşunun, derneğin ve vatandaşın desteğiyle 2 tır un gönderiyoruz. Halep’ten Reyhanlı’ya gelecek muhacir kardeşlerimizi karşılamak için 60 araçlık bir konvoyla yola çıktık.” diye konuştu.

İl Müftülüğü karşısındaki otoparktan hareket eden 2 tır ve 60 araçlık konvoy, Türk Bayrakları ile şehir merkezinde tur attıktan sonra Hatay’a yola çıktı.