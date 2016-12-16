– Karaman’da Halep’teki sivillere destek amacıyla oluşturulan 161 araçlık konvoy ile 61 yardım tırı Hatay’a hareket etti

KARAMAN (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen “Halep’e Yol Açın” kampanyası kapsamında oluşturulan konvoy ile yardım tırları Karaman’dan Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.

Karaman Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu sözcüsü Yunus Özdemir, Aktekke Kent Meydanı’ndaki uğurlama töreninde, daha önce un yüklü bir tırı Halep’e gönderdiklerini söyledi.

İHH tarafından başlatılan kampanyayla yardımları Halep’e ulaştıracaklarını belirten Özdemir, “Bizler de Karaman’dan bu araç konvoyuna 1 tır un, 11 araçla dahil olacağız. Yarın Cilvegözü’nde büyük bir miting olacak. İnşallah bu yardımlar kardeşlerimize ulaşacak.” diye konuştu.

“Halep’e Yol Açın” kampanyası kapsamında oluşturulan 161 araçlık konvoy ile 61 yardım tırı Hatay’a hareket etti.