– İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen “Halep’e Yol Açın” kampanyası kapsamında, Halep’teki sivillere destek vermek için Türkiye’nin dört bir tarafından oluşturulan yardım konvoyu Ereğli’de mola verdi

KONYA (AA) – İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen “Halep’e Yol Açın” kampanyası kapsamında, Halep’teki sivillere destek vermek için Türkiye’nin dört bir tarafından oluşturulan yardım konvoyu Ereğli’ye ulaştı.

Batı illerinden Hatay’a gitmek üzere yola çıkan konvoy, Ereğli otogarı önünde Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üyeleri, vatandaşlar ve hayırseverler tarafından karşılandı. Konvoyda bulunan vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Ereğli’de toplanan yardımlar Hatay’a gönderilmek üzere tırlara yüklendi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, İHH konvoyunu Ereğli’de ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Özgüven “Hayırlı bir işe vesile olmanın onurunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Halep yanıyor. Siyonist güçler ve iş birlikçileri tarafından Halep yakılıyor, yıkılıyor, çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden Müslüman kanı akıtılıyor. Dünya coğrafyasında kan akıtılan tek yer İslam ülkelerinin içinde yer aldığı Ortadoğu’dur. Bu zulme, bu vahşete dur demek gerekmektedir.” dedi.

Yardımlar hakkında açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ereğli Temsilcisi Mehmet Gölle de Halep’te yaşanan katliama dikkat çekmek amacıyla ve orada yaşayan Müslümanların ihtiyaçlarına duyarsız kalmamak için 2 tır un ve kıyafet gönderdiklerini kaydetti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Halep’teki katliama sessiz kalmadıklarını belirterek, İstanbul’dan yola çıktıklarını ve Ereğli’de böyle coşkulu bir şekilde karşılanmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Uysal, “İslam’ın ana akımı Sünni İslam bu bölgenin asli sahibidir. Moğollar geldi coğrafyamızı talan ettiler fakat Allah onları yok etti. Müslümanları burada tekrar hakim etti. Haclılar geldiler aynı Beşar’ın, İran’ın, Şebbihaların yaptığı gibi katlettiler ama onlar da yok olup, defolup gittiler, bölge yeniden asli hüviyetine döndü. Allah’ın izniyle biz bu darlıkların da atlatılacağını ümit ediyoruz.” diye konuştu.