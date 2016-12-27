KONYA (AA) – “Halep’e yol açın” kampanyası kapsamında Beyşehir’in Huğlu Mahallesi’nde toplanan 3 kamyonet dolusu insani yardım malzemesi ilçedeki yardım toplama merkezine ulaştırıldı.

Huğlu Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir’de Halepli vatandaşlara yönelik başlatılan yardım kampanyasına Huğlu Mahallesi sakinlerinin de destek verdiği bildirildi.

Açıklamada, ” Huğlu Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların destekleriyle toplanan 3 kamyonet dolusu insani yardım malzemesi Beyşehir’de oluşturulan yardım toplama merkezine nakledildi. Bu yardımlar inşallah Halepli kardeşlerimizin az da olsa yaralarına merhem olur. Dernek olarak yardımlarını esirgemeyen Huğlu halkımıza, mahalle muhtarlığımıza, iş adamı ve firmalarımıza, ayrıca bu yardımların ulaşmasını sağlayacak olan kuruluşlara teşekkür ediyoruz.” denildi.