KONYA (AA) – Ilgın’da, “Halep’e yol açın” kampanyası kapsamında toplanan 1 tır yardım malzemesi, dualar eşliğinde Haleplilere gönderildi.

Yardım gönüllüsü Abdullah Yağcı yaptığı açıklamada, Halep üzerine bomba yağdıran tüm zalimleri kınadıklarını söyledi.



Saldırılardan sonra hayatta kalarak kamplara sığınan Haleplilere destek olmanın görevleri olduğunu dile getiren Yağcı, “Bu Ilgın’dan gönderilen yedinci tır olacak. Ilgın halkı olarak her zaman mazlum ve mağdurların yanında olacağız.” diye konuştu.



Yardım tırı, okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından yola çıktı.

