“Halep'e Yol Açın” Kampanyası
03 Ocak 2017 Salı, 11:47
KONYA (AA) – Kulu ilçesinde “Halep’e Yol Açın” Kampanyası dahilinde toplanan 1 tır yardım malzemesi, dualar eşliğinde Haleplilere gönderildi.
Kulu Belediyesi, Kaymakamlık, Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle toplanan giyim ve gıda malzemeleri Merkez Camisi önünde düzenlenen törenle Kulu’dan yola çıkarıldı.
Uğurlamaya, Kaymakam Mustafa Uğur Arslan, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Müftüsü İbrahim Kaçaroğlu , Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak ve vatandaşlar katıldı.