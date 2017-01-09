“Halep'e Yol Açın” Kampanyası

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 7 tır insani yardım malzemesi dualarla Haleplilere ulaştırılması için uğurlandı.

Eşrefoğlu Camisi yanında düzenlenen törende konuşan Beyşehir, Hüyük ve Derebucak İlçeleri Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Salih Gül, yaklaşık 15 gün önce başlatılan yardım kampanyasının tamamlandığını söyledi.

Gül, 4 – 5 tır dolusu yardım beklerken, vatandaşların yoğun katılımıyla bölgede beklentilerinin de üzerinde bir yardım toplandığını ifade ederek şunları kaydetti:

“Yedi tır yardımlarla doldu. Sekizinci tırımızın ise az bir eksiği var. Onu da tamamlayıp önümüzdeki günlerde göndereceğiz. Bu kampanyada emeği geçen Beyşehir, Hüyük, Derebucak’taki sivil toplum kuruluşlarımız, Belediyemiz, Kaymakamlığımız, mahalle muhtarlarımız ve din görevlilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Halkımız yine kadirşinaslığını ortaya koydu.”

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası yardım tırları yardımları Haleplilere ulaştırmak üzere yola çıktı.