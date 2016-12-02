AKSARAY (AA) – Aksaray’da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen “Halep’e yol açın” kampanyası kapsamında 25 ton un yüklenen tır, Reyhanlı’ya uğurlandı.

Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, pazar yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep’te büyük bir insani dramının yaşandığını söyledi.

Halep’teki yaraları bir nebze de olsun sarmak için toplandıklarını anlatan Özkan, “Bir grup hanım gönüllümüz, duyarlılık sergileyerek Halep’e un göndermek için bizlere başvurdular. Bir haftada bir tır un tedarik edildi. Bugünkü insani yardım tırını çok önemsiyoruz çünkü annelerimiz Türkiye genelindeki bütün annelere ‘Harekete geçin, orada çocuklar ölüyor, duyarsız kalmayalım’ diye bir haykırışta bulunmak için buradalar.” diye konuştu.

Yardımseverlerden Kamile Hızlı ise Halep’te savaş altında bulunan çocuk ve annelere yardımcı olabilmek için kampanyaya destek verdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından 25 ton unun bulunduğu tır, dualarla Reyhanlı’ya uğurlandı.