“Halep'e Yol Açın” kampanyası

KONYA (AA) – Konya’da, sivil toplum kuruluşları (STK) tarafından, sivil yerleşimlerine havadan ve karadan saldırıların devam ettiği ve halkın açlıkla karşı karşıya kaldığı Suriye’nin Halep kenti için kampanya başlatıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca düzenlenen “Halep’e Yol Açın” kampanyasına kentteki 150 STK da destek verdi.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, bir otelde düzenlenen kampanyanın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşık 6 yıldır Suriye’de devam eden katliamı kınamanın artık yeterli olmadığını söyledi.

Kampanyalarına destek sağlayan STK temsilcilerine teşekkür eden Uysal, “Fiili olarak ellerinden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Bu ortak duygumuzu sahiplenen yaklaşık 150 STK temsilcimiz burada. Bütün yardımları İHH İnsani Yardım Derneği’ne verin biz götürelim demiyoruz. Sadece sahada gücü olan ve bu işi yapabilecek kim varsa ona verin diyoruz. Suriye, Halep kan ağlıyor. Bölgemiz yeniden tasarlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla kendinize yakın hissettiğiniz, güvendiğiniz kim varsa ona yardım edin diyoruz.” diye konuştu.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Muhsin Görgülügil ise Türkiye ve İslam dünyası için birlikte karar almanın önemli olduğunu vurgulayarak yardım kampanyasına, kentteki 150 STK’nın destek vermesinden memnun olduğunu kaydetti.