“Halep'e Yol Açın” kampanyası

AKSARAY (AA) – Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “İHH İnsani Yardım Vakfınca, bu ayın 14’ünde, ‘insani ve İslami duyarlılığı sahaya sürme, sivil itaatsizliği yola koyma vakti’ diyerek, Suriye sınırına doğru geniş bir insani yardım konvoyunun çıkmasına ilişkin çok önemli bir faaliyet gerçekleştirilecek. Memur-Sen olarak biz de destek vereceğiz.” dedi.

Yalçın ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, “Halep’e Yol Açın” ve “Yetim Gülerse Dünya Güler” kampanyalarının tanıtımı için Aksaray’a geldi.

Aksaray Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda konuşan Yalçın, İHH İnsani Yardım Vakfı ile yürüttükleri “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var” sosyal sorumluluk projesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Suriye’de çok büyük insanlık dramının yaşandığına işaret eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var projesi, Milli Eğitim Bakanlığının, kuruluşundan bugüne kadar yaptığı en iyi proje, en kıymetli çalışmadır. Siz bırakın sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı. Bırakın eksiyi, artıyı, bölmeyi, çarpmayı. Vicdanlara merhameti yerleştirebiliyorsanız, insanları ders sahibi değil de dert sahibi yapabiliyorsanız o zaman başarılısınız. Oradaki çocuklar dert sahibi çocuklar. Sınıfa kumbarayı koyup ‘Burada 30 öğrenci değil 31 öğrenci var, o biri de bizim yetim kardeşimizdir’ diyerek yoklamada onun da adını okutan ve bir yetimi kucaklayan çocuklar, gelecek anlamında umudumuzu bağlamamız gereken çocuklardır. Yoksa çift diplomalılara bakmayın sakın. Bu ülkeyi soyanlar, dibimize dinamit koyanların tamamı çift tahsilli. Önce kariyer değil önce karakter lazım.”

Yalçın, “İHH İnsani Yardım Vakfınca, bu ayın 14’ünde, ‘insani ve İslami duyarlılığı sahaya sürme, sivil itaatsizliği yola koyma vakti’ diyerek, Suriye sınırına doğru geniş bir insani yardım konvoyunun çıkmasına ilişkin çok önemli bir faaliyet gerçekleştirilecek. Memur-Sen olarak biz de destek vereceğiz.” diye konuştu.

Halep ile ilgili dün gerçekleştirilen başkanlar kurulunda 5 aşamalı eylem planını hazırladıklarını ve bunu uygulamaya koyacaklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki cuma saat 10.30’da Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu ve Deniz Feneri dernekleri olmak üzere 4 yardım kuruluşumuza, Memur-Sen’den ‘Halep’i ölümden, dünyayı zulümden kurtar’ başlığıyla 20 tır unu teslim ederek, duyarlılığın başlangıcını vereceğiz. Cuma namazı çıkışı gıyabi cenaze namazı ve ardından basın açıklamasıyla toplumsal duyarlılığı tetikleyeceğiz.

Peşinden İstanbul’da cumartesi günü saat 11.00’de İstiklal Caddesi’ndeki tünelden başlayarak, Galatasaray Meydanı’na kadar yürüyen bir kortejle, feryadı yükselteceğiz ve dünyaya kör, sağır, dilsiz olduğunu haykırarak, bu konuda kamuoyunun bilincini toparlamaya çalışacağız. Pazartesi gününden itibaren uluslararası kuruluşlara ve iş birliği içinde olduğumuz bütün emek örgütlenmelerine dünya genelinde insani duyarlılık çağrısıyla mektup yola çıkaracağız. Yardım konvoylarımızla yola çıkardığımız tırlarla, sivil araçlarımızla, İHH İnsani Yardım Vakfının başını çektiği sivil itaatsizliğin içinde yerimizi alacak ve Suriye sınırına gideceğiz. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya sonuna kadar kararlıyız.”

– “15 Temmuz’daki darbe girişimi atlatıldı, ama tehlike bitmedi”

Yıldırım ise 15 Temmuz darbe girişiminin sadece Türkiye’ye değil İslam dünyasına yapıldığını dile getirdi.

Darbe girişimine karşı geldiklerini anlatan Yıldırım, “15 Temmuz’daki darbe girişimi atlatıldı, ama tehlike bitmedi. Bu rehavetten kurtulmamız gerekiyor artık. Suriye bizim bir parçamız, Irak, Libya, Yemen ve bütün İslam dünyası bizim bir parçamız. Biz bir bütünüz. Özgürlüğü ve değişimi yönetmek zorundayız. Hemen yerimize oturursak olmaz. Onun için her gün teyakkuz halinde olacağız.” dedi.

Halep’teki insanların çok zor şartlar altında yaşadığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

“Halep, günde 200’den fazla uçakla vuruluyor. Orada, 30 kilometrelik bir alana insanları hapsettiler. 300 bin insan aç. Şu an orada 3 fırınımız kaldı. Onu da çalıştıramıyoruz. Çünkü un götüremiyoruz. Un götürmek istesek, unumuz kalmamış. İhtiyaçlar o kadar fazlalaşmış ki. Eskiden Suriye’nin içerisine günde 2 milyon ekmek yapıyorduk fakat şu an 500-600 bin civarına düşürmüşüz. Onun için Halep’e yolun açılması lazım. Şimdi Rusya zalim, bir taraftan bizimle anlaşıyor, bir taraftan anlaşırken de Halep’i yerle bir ediyor. Esed, Rusya, ne yazık ki İran, ne oluyoruz… Bu halktan ne istiyorsunuz. Bakın muhalifler ne kadar yiğit çıktı. Dediler ki ‘5 gün ateşkes yapın, halkı bırakın, bize istediğinizi yapın.’ Bütün dünya neden sessiz? Şu an sadece Türkiye uğraşıyor ki bu insani yardım koridoru açılsın. Rusya ile pazarlıklar yapılıyor. İnsani yardım koridorunun açılması için dünya kamuoyunun bir an önce harekete geçmesi lazım.”

– “Konvoy İstanbul’dan başlayacak”

Memur Sen’in hazırladığı eylem planına destek verdiklerini dile getiren Yıldırım, “Bu ayın 14’ünde, İstanbul’dan başlayacak ‘Halep’e Yol Açın’ konvoyumuz var. Hepimiz Reyhanlı’daki sınıra gideceğiz. Orada günlerce bekleyeceğiz. Konvoy kalabalık olursa dünyayı etkileriz ama olmazsa ‘Allah katında bir şeyler yaptık’ diyerek sevabını alırız. Bu vebalden kurtuluruz.” ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkileyip, onları zulme karşı koymaya zorlamaları gerektiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

“Onun için Avrupa’da da çeşitli eylemler yapacağız. Nasıl ki Gazze’ye yönelik dikkat çektiysek, burada da aynı şeyi hedefliyoruz. Yardımları Halep’e sokmak için dünya kamuoyunun gözü önünde riski göze alarak, yardım ekibimizle içeride olacağız. Ayrıca İdlip de şu an bombalanıyor. Oradan da 150-200 bin kişinin Reyhanlı veya Kilis’e bir göçü söz konusu. Çıkan insanlar, tabii çıkabilirlerse, aç olarak ayrılacak. O nedenle yapacağımız yardım konvoyumuza arabalarınız, tırlarınız ve maddi imkanlarınızla destek vermenizi arzuluyoruz. Bu Müslümanın bir görevi.”

Programa, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.