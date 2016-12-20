Halepliler için kampanya

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de İHH’nın öncülüğünde harekete geçen aralarında siyasi parti, sendika, dernek ve vakıfların da olduğu 15 sivil toplum kuruluşu, Halep’ten tahliye edilenler için yardım kampanyası düzenledi.

Cacabey Meydanı yakınındaki yardım toplama merkezinde düzenlenen basın toplantısında, sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Kırşehir İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Tercan, Halep’te bir insanlık dramı yaşandığını, zalimlerin karşısında, mazlumların da yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Çok zor şartlarda hayat mücadelesi veren Halep halkının durumuna kör ve sağır kalınamayacağını vurgulayan Tercan, Kırşehir halkının yardım kampanyasına destek vereceğine inandıklarını dile getirdi.

Daha önce Halep için çeşitli yardımlar yapıldığını anlatan Tercan, şöyle konuştu:

“Halep’te aç açık bırakma, taciz, tecavüz, her türlü işkence ve tecrit politikaları, cinayetler, dünyanın gözü önünde gerçekleştirilmektedir. Bütün bu süreçte Müslümanlar asla sessizliğe bürünmemelidir. Haksızlıklar sonucu evini, daha da önemlisi vatanını terk etmek zorunda kalan kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için kampanya başlatmış bulunuyoruz. Bu kampanyada acil ihtiyaç duyulan un, kuru gıda, temizlik malzemeleri, çadır, sünger yatak, battaniye, çocuk bezi, çocuk maması ve mümkünse nakit para kabul edilecektir. Bağışlanan paralarla kış ayları için ihtiyaç malzemeleri temin edilecektir.”

Kampanya için aralarında siyasi parti, sendika, cemiyet, dernek ve vakıfların da olduğu 15 sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiğini ve üyelerin bilgilendirildiğini ifade eden Tercan, yardım yapmak isteyenlerin Cacabey Meydanı yakınında bulunan Yağmur İşhanı altındaki toplama merkezine başvurabileceklerini kaydetti.