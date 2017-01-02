KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valiliği öncülüğünde Halepliler için yardım kampanyası başlatıldı.

Belediye ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği kampanyada toplanacak kışlık giysi, gıda ve ısınma malzemeleri, AFAD ile Türk Kızılayı kanalıyla Suriye sınırındaki kamplarda kalan Haleplilere gönderilecek. Nakdi yardımlar da Ziraat Bankası Kırşehir Şubesinde açılan hesaba yatırılacak.

Vali Necati Şentürk, valilik salonunda düzenlediği basın toplantısında, bölgede zor durumdaki dindaş ve soydaşlara yardım etmenin herkesin tarihi, dini, milli ve insani görevi olduğunu söyledi.

Suriye’de iç karışıklık çıktıktan sonra Ahiliğin başkenti Kırşehir’den yardım kampanyaları düzenlendiğini belirten Şentürk, “Kırşehir, daha önce de yardım yaptı. 47 tır gönderdik. AFAD aracılığıyla Türkiye’de en fazla yardım gönderen il Kırşehir.” dedi.

Suriye sınırındaki kamplarda kalan Haleplilerin, kış aylarında zor koşullarda yaşadığını vurgulayan Şentürk, onlara yardım amacıyla kampanya başlatacaklarını dile getirdi.

“Özellikle Halep olmak üzere her yerde zor durumda bulunan kardeşlerimize AFAD ya da Kızılay aracılığıyla yardımlarımızı gönderiyoruz.” diyen Şentürk, şunları kaydetti:

“Toplama merkezlerimiz olacak. Cacabey Meydanı’nda bir çadır kuracağız. Nakdi ve ayni yardımlar toplanacak. Nakdi yardımlar için Ziraat Bankasında hesap açacağız. İlk parayı da kendi aylığımdan ben yatıracağım. Kaymakamlarımız ayni yardımları kuracakları ekiplerle organize edecek. Müftülükler cuma günü camilerde Haleplilere yardım toplayacak. Vatandaşlarımız kışlık giysi, gıda ve ısınma malzemeleri bağışlayabilir.”

Şentürk, öğrencilerde yardım etme kültürü oluşturmak amacıyla kampanyaya okulları da dahil ettiklerini belirtti.

Toplantıya, Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Altuntaş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, kaymakamlar, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.