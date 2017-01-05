Haleplilere ilaç yardımı kampanyası

SİVAS (AA) – Sivas’ta Eczacılar Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) tarafından Halepliler için ilaç yardımı kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında kullanılmayan ve tarihi geçmemiş ilaçlar vatandaşlardan, sağlıkçılardan ve eczanelerden toplanarak sendika binasına getirildi.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Efe Zileli sendika binasında yaptığı açıklamada, “Suriye’deki savaşta oluşan sıkıntıları gidermek adına Halep’teki kardeşlerimize ilaç kampanyası başlattık. İnşallah bu kampanya onlara bir nebzede olsa ilaç olacaktır.” diye konuştu.

Eczacılar Odası Başkanı Süha Özyacı ve İHH İl Başkanı Sabri Şanlı da vatandaşlardan kampanyaya destek vermelerini istedi.

Kampanyada toplanan ilaçlar İHH aracılığıyla Halepliler’e ulaştırılacak.