KONYA (AA) – Sarayönü Belediyesi, Suriye’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Haleplilere yardım kampanyası başlattı.

Kışlık eşya, battaniye, kuru gıda ve benzeri yardımlar, ilçe genelinde belirlenen üç merkezde toplanacak.

Halepli mazlumlar için başlatılan yardım kampanyası bir ay boyunca devam edecek.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı bir duruş sergilemek istediklerini söyledi.

Muhtaç insanların yaralarını bir nebze olsun sarmayı arzuladıklarını anlatan Solak, şöyle konuştu:

“Biz, sıcak evlerimizde, sıcak elbiselerimizle kendimizi koruyabiliyoruz. Ama komşu ülkemiz Suriye’de, Müslüman kardeşlerimiz adeta bir soykırıma maruz kalıyor. Sarayönü halkı olarak bizler hiçbir zaman mazluma neme lazımcı davranmadık. Bundan sonra da öyle davranmayacağız. Halepli kardeşlerimiz bizden yardım bekliyor. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir Peygamberin ümmeti olarak bize düşen, maddi ve manevi olarak mazlum din kardeşlerimizin yanında olmaktır.”